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Военный Бояра: ВС РФ не дают ВСУ окопаться в районе Угледара

Военный Бояра: ВС РФ не дают ВСУ окопаться в районе Угледара

В районе Угледара продолжается зачистка. Российские бойцы не дают военным Вооружённых сил Украины (ВСУ) окапываться в районе города, рассказал командир штурмового взвода с позывным Бояра на видео, опубликованном Министерством обороны РФ.

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