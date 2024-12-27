Военный Бояра: ВС РФ не дают ВСУ окопаться в районе Угледара

В районе Угледара продолжается зачистка. Российские бойцы не дают военным Вооружённых сил Украины (ВСУ) окапываться в районе города, рассказал командир штурмового взвода с позывным Бояра на видео, опубликованном Министерством обороны РФ.
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