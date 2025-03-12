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Царьград

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На пути к миру: Трамп заявил, что представители США уже выехали в Россию

На пути к миру: Трамп заявил, что представители США уже выехали в Россию

Президент США уверен в успехе в прекращении конфликта на Украине на 80%Переговоры с российской стороной должны состояться в ближайшее время.

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