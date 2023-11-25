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Daily Storm

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  • Галина
    А как с корпорациями и конторами,которые на свои новогодние попойки УЖЕ договорился с живой мумией-пугачихой и ей под...Володин назвал пр...
  • Геннадий Анисимов
    Гнать их поганой метлой, пускай байданутым и майданутым лижут дальше.Володин назвал пр...
  • Александр Фомин
    Уж кто, кто, а Володин бы заткнулся. Пальмовый король и есть предатель. Чуть ли не первый топит за патриотизм с брызг...Володин назвал пр...

Володин назвал предателями уехавших россиян и процитировал Омара Хайяма

Володин назвал предателями уехавших россиян и процитировал Омара Хайяма

По словам председателя Госдумы, вернувшихся граждан РФ не ждут на родине «с распростертыми объятиями»Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиян, покинувших страну после начала СВО и вернувшихся обратно, не ждут на родине «с распростертыми объятиями», поскольку они совершили предательство.

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Комментарии
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АФ
Александр Фомин
Уж кто, кто, а Володин бы заткнулся. Пальмовый король и есть предатель. Чуть ли не первый топит за патриотизм с брызгами слюней. Вор, на котором саратовскому избиратели пробу ставить негде. Мерзота, прикрывшийся депутатский мандатом
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11 час.
ГА
Геннадий Анисимов
Гнать их поганой метлой, пускай байданутым и майданутым лижут дальше.
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6 час.
Г
Галина
А как с корпорациями и конторами,которые на свои новогодние попойки УЖЕ договорился с живой мумией-пугачихой и ей подобных?! Как же Володин будет называть их,ведь это же его друзья,друзья Кремля.
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1 час.

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