Володин назвал предателями уехавших россиян и процитировал Омара Хайяма

АФ Александр Фомин Уж кто, кто, а Володин бы заткнулся. Пальмовый король и есть предатель. Чуть ли не первый топит за патриотизм с брызгами слюней. Вор, на котором саратовскому избиратели пробу ставить негде. Мерзота, прикрывшийся депутатский мандатом

ГА Геннадий Анисимов Гнать их поганой метлой, пускай байданутым и майданутым лижут дальше.