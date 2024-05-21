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Пименов о Миранчуке: «Он не игрок Гасперини. У тренера есть любимчики, они играют постоянно. Надеюсь, в финале ЛЕ Алексей выйдет и забьет прекрасный мяч»

В среду итальянский клуб сыграет с «Байером» в финале Лиги Европы.  «Миранчук - не игрок Гасперини. Мы из года в год видим, что даже когда Алексей проводит хорошие матчи, Гасперини начинает проводить ротацию.

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