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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квентин Граймс помог «Филадельфии» вырвать победу у «Далласа»

В обеих командах суммарно отсутствовало 19 баскетболистов, в том числе Кайри Ирвинг и Энтони Дэвис у «Далласа», Джоэл Эмбиид, Пол Джордж и Тайриз Макси – у «Филадельфии».

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