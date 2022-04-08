Власти Украины намерены задерживать мужчин, покинувших страну на фоне операции ВС РФ

prt scr youtube.com/BBC News - Русская служба Украинские силовые структуры будут задерживать мужчин, которые покинули страну на фоне спецоперации Вооруженных сил России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
prt scr youtube.com/BBC News - Русская служба Украинские силовые структуры будут задерживать мужчин, которые покинули страну на фоне спецоперации Вооруженных сил России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Свежие комментарии