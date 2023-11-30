Новая коммунальная авария в Новочеркасске 30 ноября 2023: жители города снова остались без воды

Починить водовод коммунальщики обещали в течение суток.Утром 30 ноября стало известно, что в Новочеркасске снова произошла большая коммунальная авария - на магистральном водоводе микрорайона Донского на улице Мелиховской.
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