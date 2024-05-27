Рота нацистов бросила автоматы и сдалась в плен.Сегодня 13K прочитали Почти сотня украинских боевиков сдалась в плен в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области, рассказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
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