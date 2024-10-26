Забили до смерти в своей квартире: жестокость и наглость пьяного мигранта лишила жизни ведущего искусствоведа России Ольга БезродняяВ Москве произошёл выходящий за рамки разумного инцидент: в своей квартире был убит пьяным мигрантом ведущий специалист в области искусствоведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии