Посол в Британии рассказал о неготовности лейбористов к диалогу с РФ

Пришедшие к власти в Великобритании в июле этого года лейбористы не готовы к диалогу с Россией. По мнению посла РФ в этой стране Андрея Келина, нынешняя риторика лейбористов повторяет антироссийские установки консерваторов.
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