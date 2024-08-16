Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Посол в Британии рассказал о неготовности лейбористов к диалогу с РФ

Посол в Британии рассказал о неготовности лейбористов к диалогу с РФ

Пришедшие к власти в Великобритании в июле этого года лейбористы не готовы к диалогу с Россией. По мнению посла РФ в этой стране Андрея Келина, нынешняя риторика лейбористов повторяет антироссийские установки консерваторов.

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