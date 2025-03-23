Оригинальная краковская колбаса по варшавскому рецепту. Зреет всего сутки

Приготовить настоящую краковскую колбасу в домашних условиях не так сложно, как кажется. Важно правильно подобрать мясо, подготовить фарш с нужной текстурой и соблюдать температурные режимы на всех этапах.
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