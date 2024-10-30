В России до максимума выросло число семей, которым хватает денег на все

Показатель стал самым высоким с 2016 года Во втором квартале 2024 года доля семей, у которых достаточно средств для удовлетворения всех потребностей, достигла максимума – 4,9%, что на 1,0 процентного пункта выше, чем в предыдущем квартале.
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