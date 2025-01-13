Минкультуры откажется от финансирования сериалов

В этом году Министерство культуры планирует изменить подход к поддержке кинопроизводства. Как сообщает «Парламентская газета», ведомство откажется от финансирования игровых сериалов, сосредоточив ресурсы на документальных и анимационных фильмах.
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