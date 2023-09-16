Парламентская газета

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Журавлев предложил запретить корпорациям содержать футбольные клубы

Журавлев предложил запретить корпорациям содержать футбольные клубы

Необходимо запретить бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы, освободившиеся деньги следует направить на нужды спецоперации, заявил 16 сентября первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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