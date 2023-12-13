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В ООН приняли резолюцию о немедленном прекращении огня в в палестино-израильском конфликте

В ООН приняли резолюцию о немедленном прекращении огня в в палестино-израильском конфликте

В резолюцию внесён пункт об освобождении заложников безо всяких предварительных условийРезолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта приняла Генассамблея ООН.

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