Токсичнее сигарет: врач сравнила вред от картофеля фри с последствиями курения

Растительное масло — ингредиент, который может превратить вкусное блюдо в медленно действующий яд. Речь идет об обработанных маслах, изготавливаемых из семян — подсолнечное, кукурузное, рапсовое, соевое, хлопковое и сафлоровое.
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