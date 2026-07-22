Игорь Мартынов вручил награды Думы Астраханской области камызякским работникам торговли

В преддверии Дня работника торговли, который отмечается в России ежегодно в четвертую субботу июля, председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава района Михаил Черкасов встретились с руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями и ветеранами торговой отрасли Камызякского района.