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Пункт-А

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Игорь Мартынов вручил награды Думы Астраханской области камызякским работникам торговли

Игорь Мартынов вручил награды Думы Астраханской области камызякским работникам торговли

В преддверии Дня работника торговли, который отмечается в России ежегодно в четвертую субботу июля, председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава района Михаил Черкасов встретились с руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями и ветеранами торговой отрасли Камызякского района.

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