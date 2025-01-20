РЖД и Москва поздравили друг друга с новым сносом. Железнодорожники снесли историческое здание ради строительства объектов ВСМ

2025 год начался с разрушения при помощи экскаваторов и другой тяжёлой и не очень техники здания здание Товарной конторы Петербурго-Московской железной дороги, построенной ещё в начале 90-х годов XIX века.
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