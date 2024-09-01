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Как раньше уже не будет: с 1 сентября жизнь челябинцев изменится

Как раньше уже не будет: с 1 сентября жизнь челябинцев изменится

Новый месяц — новые правила. Рассказываем, что подготовило для нас правительство.С 1 сентября 2024 года на Южном Урале и в России в целом начнут действовать изменения в разных областях.

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