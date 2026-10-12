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Россия уже победила, независимо от поставок дизеля в США – Миршаймер

Россия уже победила, независимо от поставок дизеля в США – Миршаймер

Объем дизельного топлива, поставляемый Россией в США, никак не повлияет на мировые и внутриамериканские цены, как и не сыграет роли в конфликте на Украине.

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