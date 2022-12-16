Данни о тренере для Португалии: «Хотел бы увидеть на этом посту Виллаша-Боаша»

Данни о тренере для Португалии: «Хотел бы увидеть на этом посту Виллаша-Боаша»

Данни рассказал, кого хотел бы видеть новым главным тренером сборной Португалии. «Отставка Сантуша логична после поражения на чемпионате мира.

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