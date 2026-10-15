‼️🇷🇺🏴‍☠Верховный суд признал террористами секту баталхаджинцев, причастную к теракту в «Крокусе» и убийству генерала Кириллова ▪️Суд установил, что цели и действия «Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева-баталхаджинцев»* направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.