20minutos: миграционный кризис в Сеуте был предсказан концепцией НАТО в 2022 г.

Трагические события в Сеуте и Мелилье, где при попытке попасть в Европу погибли десятки мигрантов, были предсказаны несколько лет назад в стратегических документах НАТО, однако необходимых мер так и не приняли.
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