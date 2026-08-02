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20minutos: миграционный кризис в Сеуте был предсказан концепцией НАТО в 2022 г.

20minutos: миграционный кризис в Сеуте был предсказан концепцией НАТО в 2022 г.

Трагические события в Сеуте и Мелилье, где при попытке попасть в Европу погибли десятки мигрантов, были предсказаны несколько лет назад в стратегических документах НАТО, однако необходимых мер так и не приняли.

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