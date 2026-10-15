Совокупное состояние 19 российских бизнесменов из рейтинга Bloomberg Billionaires Index с начала 2026 года сократилось на $23,6 млрд — до $267,8 млрд, сообщает Frank Media.
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