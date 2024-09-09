Странное признание Нуланд об изнанке стамбульских переговоров: Кто заставил Киев разорвать договорённости с Москвой?

Дмитрий Гурин

Ну а теперь Украине ВВП просто запретит существовании армии как таковой, будут силы самообороны как в Японии и пусть будут радостны что им разрешат хоть какой ни будь флот иметь. Допелись нарики под Вашингтонскую дудку.