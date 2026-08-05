От гербария до следов животных: в детском центре «Океан» прошёл экологический мастер-класс

В рамках Международного фестиваля «Лето! Дети! Океан!» во Всероссийском детском центре «Океан» прошёл мастер-класс «Добро пожаловать в Приморье!» от ресурсного партнёра – Приморского государственного аграрно-технологического университета.
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