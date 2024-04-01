Украина увеличила производство беспилотников дальнего действия в 10 раз за последний год

Украина за год увеличила выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия в 10 раз. Об этом в понедельник, 1 апреля, заявил глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
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