Холдинг Фридмана и Авена подал иск к Украине на $1 млрд

Бывший владелец «Сенс банка» (в прошлом – украинский Альфа-банк ) люксембургский холдинг ABH Holdings (АВНН, владеет крупным пакетом акций Альфа-банка) подал иск против Украины на $1 млрд из-за принудительной национализации их актива, говорится в сообщении холдинга.
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