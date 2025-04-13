Майкл Мэлоун настаивал на обмене Кристиана Брауна перед прошлогодним дедлайном

«Браун – еще один игрок, которому пришлось буквально выкарабкиваться из глубин скамейки запасных. По данным источников, Мэлоун даже настаивал на обмене Брауна перед дедлайном прошлого сезона, чтобы получить более опытного игрока», – написал инсайдер Джейк Фишер.