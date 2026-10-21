Дональд Трамп не намерен вести дела с Владимиром Зеленским. Американский лидер прямо дал понять, что главе киевского режима пора собирать вещи и подыскивать себе замену, так как он не заинтересован в завершении конфликта.
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Свежие комментарии
- ЛЛ Охота на Зеленско...
- J Расплата настигла...
- ГБ Зеленский боится ...
I ХТО ЦЕ ТАКА?!! ЗВIДКIЛЯ ЗВАЛИЛАСЬ?!! ( И кто это такая? Откуда свалилась?)... Она незаконная и нелегитимная. Это с любой БРОДЯЧЕЙ КОШКОЙ НА УЛИЦЕ ДОГОВАРИВАТЬСЯ БУДУТ?!!