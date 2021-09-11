Житель ставропольского села попросил Жириновского помочь в битве за водопровод

Проблемы с подключением возникли у жителя села Покойное Дмитрия Зарихина в январе 2019 года. «Третий год мне приходится обеспечивать свою семью водой, доставляя ее во флягах на собственном автомобиле с артезиана, который находится в восьми километрах от места проживания моей семьи… Моя семья, с женой инвалидом 2-й группы, нетрудоспособной категории уже третий год поставлена в условия, несовместимые с соблюдением санитарных норм проживания», — указал Зарихин в своем обращении к лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому.