Южноуральцы принесли в банки пять тонн мелочи

Жители Челябинской области сдали в банки мелочь на сумму 5,5 миллионов рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, во время Всероссийской акции «Монетная неделя» жители региона сдали в банки более 1,2 миллиона монет.