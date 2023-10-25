Андрей Разин обругал Лолиту, высказавшуюся о его проклятиях

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин записал видео, в котором гневно ответил певице Лолите Милявской, ранее прокомментировавшей его проклятия в адрес артистов, выступивших на концерте памяти Юрия Шатунова.
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