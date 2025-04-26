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Петербургский дневник

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Полицейские Ленобласти пресекли нелегальный бизнес с драгметаллами

Полицейские Ленобласти пресекли нелегальный бизнес с драгметаллами

Возбуждено уголовное дело Сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлена и пресечена деятельность жителя деревни Куровицы Гатчинского района Ленобласти, специализировавшегося на незаконных сделках по продажам драгоценных металлов, передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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