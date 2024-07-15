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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роль Гюндогана в «Барселоне» уменьшится в новом сезоне. Флик считает, что Илкаю недостает интенсивности, клуб готов отпустить хавбека ради улучшения финансовой ситуации

По данным Diario Sport, «блауграна» благодарна полузащитнику за качественный прошлый сезон, однако будет готова расстаться с ним, если он захочет уйти, поскольку нуждается в улучшении финансовой ситуации.

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