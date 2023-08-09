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Инженеры постукраинских душ

Инженеры постукраинских душ

Несколько дней назад позвонил друг, сказал, что наш одноклассник погиб где-то под Запорожьем. Первое ощущение — жалко парня.

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Комментарии
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Аудрюс
Все чаще приходит вопрос, а что будет когда укры подпишут акт о безоговорочной капитуляции? Это миллионы нацистов, готовых в любую секунду воткнуть любому россиянину нож в спину! МИЛЛИОНЫ!!! Так может, пока не поздно вопрос надо решать кардинально! Ведь ядерное оружие это оружие, которое очень дорого не только создавать, но и содержать! Предупредить население регионов, с наибольшей концентрацией нацистко-настроенных кадров, о возможном применении.... Люди добровольно покинут эти территории, а следовательно будет меньше проблем в последующем... Либо все население Украины придется переселить в северные регионы нашей необъятной.... A la guerre comme à la guerre!
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10 час.
И
Иринушка
Опять дежурные розовые сопли. Ах что делать с нацистами, если они русские. Да поступать как с нацистами. Есть даже опыт ГДР, весьма успешный. А чем больше будем сопли размазывать, тем хуже и дольше будет.....
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6 час.
boris555 Да не тот
Нужен СМЕРШ.
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54 мин.

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