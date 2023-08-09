Инженеры постукраинских душ

Аудрюс

Все чаще приходит вопрос, а что будет когда укры подпишут акт о безоговорочной капитуляции? Это миллионы нацистов, готовых в любую секунду воткнуть любому россиянину нож в спину! МИЛЛИОНЫ!!! Так может, пока не поздно вопрос надо решать кардинально! Ведь ядерное оружие это оружие, которое очень дорого не только создавать, но и содержать! Предупредить население регионов, с наибольшей концентрацией нацистко-настроенных кадров, о возможном применении.... Люди добровольно покинут эти территории, а следовательно будет меньше проблем в последующем... Либо все население Украины придется переселить в северные регионы нашей необъятной.... A la guerre comme à la guerre!