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Калужские новости

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В Калужской области вручили медали Минобороны «Генерал армии Комаровский»

В Калужской области вручили медали Минобороны «Генерал армии Комаровский»

Медали вручались за вклад в укрепление оборонной инфраструктуры и многолетний добросовестный труд. Среди награжденных — министр природных ресурсов и экологии Калужской области, главы администраций районов и почетный строитель РФ.

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