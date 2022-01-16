В Магаданской области проходит Всероссийская акция «Студенческий десант»

В Магаданской области проходит Всероссийская акция «Студенческий десант»

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся Горно-строительного колледжа посетили Центр профессиональной подготовки УМВД России по Магаданской области.

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