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Профессор орнитологии вряд ли будет с друзьями по академическому цеху бить прохожих хайпа ради, а хирургу ни к чему заниматься закладками наркотиков

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ МИГРАНТОВ ДАЛИ ПОБЛАЖКУ САМАРСКИЕ ДЕПУТАТЫ. РЕШЕНИЕ ВЫЗВАЛО НЕГОДОВАНИЕ Самарские депутаты поддержали изменения в законе о предоставлении материальной помощи многодетным семьям.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
ГД, СФ, а ещё, ВВП в первых рядах лоббистов.
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3 час.
Галина Гельдыева
Потому что в Самарской думе сидят одни башкиры и татары, во всяком случае большинство, а не помните что они в конце правления Ельцина уже хотели отделятся от России в свои анклавы и только приход Путина остановил это. Видимо у них там в голове осталось это решение и они тоже незаметно, потихоньку начинают расшатывать ситуацию и с помощью мигрантов, которые там обосновались и чувствуют себя очень хорошо, тем более и язык у них схожий и обычаи.
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58 мин.
Инга Чернышова
На робототехнику теперь, оказывается, нужно выделять деньги. А что с нанотехнологиями уже завязали?
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58 мин.

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