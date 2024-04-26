Профессор орнитологии вряд ли будет с друзьями по академическому цеху бить прохожих хайпа ради, а хирургу ни к чему заниматься закладками наркотиков

Галина Гельдыева

Потому что в Самарской думе сидят одни башкиры и татары, во всяком случае большинство, а не помните что они в конце правления Ельцина уже хотели отделятся от России в свои анклавы и только приход Путина остановил это. Видимо у них там в голове осталось это решение и они тоже незаметно, потихоньку начинают расшатывать ситуацию и с помощью мигрантов, которые там обосновались и чувствуют себя очень хорошо, тем более и язык у них схожий и обычаи.