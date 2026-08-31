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Переиграл в GTA? Пьяный мужчина угнал самолет и полетел к АЭС в Венгрии — на перехват подняли истребители

Переиграл в GTA? Пьяный мужчина угнал самолет и полетел к АЭС в Венгрии — на перехват подняли истребители

24-летний угонщик нарушил бесполётную зону над АЭС, после чего совершил аварийную посадку и попытался скрыться, угоняя автомобили 29 августа в Венгрии произошёл опасный инцидент с угнанным лёгким самолётом.

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