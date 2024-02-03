День рождения резиновых калош отмечают 4 февраля Анна ФедороваЕжегодно 4 февраля в различных уголках планеты поклонники необычных праздников отдают дань уважения резиновым галошам, отмечая день их изобретения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии