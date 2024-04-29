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Китайская теория “избыточных мощностей”: ошибки

Китайская теория “избыточных мощностей”: ошибки

В последнее время несколько западных политиков и СМИ раздули ложную версию о “переизбытке мощностей” в Китае, нацелив ее на “новые три” отрасли – новые энергетические автомобили (NEV), литиевые батареи и фотоэлектрическую продукцию.

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