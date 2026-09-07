«Мягкая сила» России в Абхазии: ожидание и реальность

26 августа в центре города Сухуми, на площади Свободы, проходил большой праздник, демонстративно построенный вокруг российско-абхазской дружбы и годовщины признания Россией независимости Абхазии.
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Наша беда в том, что мы до сих пор не перестали быть Советскими. И власть наша все так же пытается выстроить какое- то подобие СССР-2. Но при этом не имея ни экономических ресурсов, ни военной силы, ни политической идеи. Власть попросту каждый раз покупает лояльность местных элит- и делает это за счет собственного народа- то есть, за счет русских.
Итог закономерен:
Россия нищает. И чем больше нищает- тем большее презрение вызывает. Россия давно стала просто дойной коровой, из которой все стремятся выдоить как можно больше, пока она не сдохла. Вся наша «мягкая сила» сводится к тому, чтобы подставить вымя очередному любителю русской халявы.
А как бы поступили американцы?
А они в ответ на массовое избиение НЕМЕДЛЕННО ввели бы войска- и демонстративно разгромили бы эту забегаловку!
Ну, а те местные абреки, кто останется в живых- начнут уважать Америку! Они полюбят ее и будут вылизывать во все места!
Но мы, русские, НЕ ТАКИЕ...
Мы почему- то считаем, что, чем больше нас оплевали- тем большую пользу мы принесли тем, кто нас и оплевывал. И тем больше гордимся этим!
В нашем случае поставить на место этот обнаглевший скот, который по своему уровню развития находится еще в первобытно- общинном строе, очень просто:
Просто отключить им электричество и прекратить выплату пенсий. Кстати: Вот еще странный выверт нашей «мягкой силы»: Мы признали (единственные в мире) Абхазию суверенным государством- но почему- то платим гордым абхазам пенсии из нашего бюджета!
Как только у них погаснет свет- они прибегут к России сами! Но прибегут не просить. Они будут ТРЕБОВАТЬ! И чем больше мы будем кормить этих дармоедов- тем больше они будут требовать и тем больше будут нас презирать.
А ведь есть выход!
Отдать Абхазию обратно в Грузию!
Грузины будут счастливы! И они вновь полюбят Россию! Ну, в порядок в Абхазии они наведут! Они русской широтой души не страдают. И тогда мы получим курорты в Абхазии, где никто не посмеет оскорбить русского. А еще мы получим военные базы не только в Сухуми, но и в Батуми!
В Абхазии бывает такое, то одна цена, то вдруг надо доплатить- так нельзя. Там есть спокойные люди, но и агрессивные тоже имеются.
Кто только не плюет в лицо русским (абхазы, азербайджанцы, грузины, таджики, даже турки...), а нашему МИД глубоко плевать. В нормальном государстве этой непризнанной никем (кроме России) недостране просто отключили бы электричество хотя бы на неделю и задержали выплату пенсий и прочих денег, объяснив этот шаг как ответ на притеснение и избиение россиян... Вот тогда бы эти невоспитанные обезьяны немного подумали прежде чем кулаками махать, а полиция раньше поступившего вызова примчалась бы на место драки. Какой-то там Таджикистан вызывает на ковер дипломатов за малейшее действие против их сограждан, а "великой" России плевать на своих граждан, ей только Голиковы-Матвиенко нужны...
пора нашему руководсту снять розовые очки и посмотреть правде в глаза. А также перестать заклинать, потому что это все недействует уже на народ. Народ верит только глазам и ушам,а не мантрам
Уйти оттуда на месяцок,а когда грузины всех вырежут вернуться назад.