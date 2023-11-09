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В «Орленке» проходят «Инженерные каникулы»

В «Орленке» проходят «Инженерные каникулы»

Участники технических олимпиад и победители инженерных конкурсов приехали во Всероссийский детский центр «Орленок», где под руководством преподавателей Национального исследовательского технологического университета МИСиС они будут создавать свои проекты.

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