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Они первые начали: Зеленский обвинил Трампа и Вэнса в провоцировании конфликта

Они первые начали: Зеленский обвинил Трампа и Вэнса в провоцировании конфликта

БлокнотРУ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп и сенатор Джей Ди Вэнс первыми начали нападать на него.

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