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Морено и Фигередо договорились провести четвертый бой в Бразилии

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо назвал условие, при котором он согласится на четвертый бой против Брендона Морено, забравшего временный титул.

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