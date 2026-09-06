Марочко: каток российской армии давит абсолютно все укрепрайоны ВСУ

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый безуспешно пытается стабилизировать фронт в Донецкой народной республике (ДНР), но «каток российской армии» давит все украинские укрепрайоны.
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