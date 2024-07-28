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Путин сообщил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в России

Путин сообщил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в России

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге заявил, что Россия находится на завершающей стадии разработки отечественных ударных систем, которые станут ответом на размещение американских ракет большой дальности в Германии.

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