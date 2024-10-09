3 ярких и изысканных десерта с манго: трайфл с бисквитом и йогуртом, кнедлики с начинкой и чизкейк без запекания в духовке

Эти десерты порадуют и взрослых, и детей фото: Shutterstock/Fotodom.ruОсенью начался сезон манго. Теперь во многих магазинах фрукт весом около килограмма можно купить за 250-300 рублей.
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