Донецкая группа...
ВК клипы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Донецкая группа новостей

69 подписчиков

В России готовятся ужесточить проверку водителей на опьянение. Минздрав уже подготовил проект, согласно которому потенциально нетрезвых граждан за рул...

В России готовятся ужесточить проверку водителей на опьянение. Минздрав уже подготовил проект, согласно которому потенциально нетрезвых граждан за рулем будут не только проверять алкотестером, но и проводить анализ мочи на наркотики и психотропные вещества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх