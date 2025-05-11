В России готовятся ужесточить проверку водителей на опьянение. Минздрав уже подготовил проект, согласно которому потенциально нетрезвых граждан за рул...

В России готовятся ужесточить проверку водителей на опьянение. Минздрав уже подготовил проект, согласно которому потенциально нетрезвых граждан за рулем будут не только проверять алкотестером, но и проводить анализ мочи на наркотики и психотропные вещества.
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